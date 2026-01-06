Calciomercato Lazio, Guendouzi tra Turchia e Premier: agente a Roma

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos ha lasciato la Lazio e ora, anche Guendouzi potrebbe essere il prossimo. Come riportato dalla nostra redazione, su di lui su di lui è forte l'interesse del Fenerbahce, in Turchia. Fin qui solo un contatto verbale tra i due club, non ancora un'offerta che può arrivare a toccare fino a i 25 milioni di euro totali.

D’altronde, è stato lo stesso Sarri a certificare quanto già trapelava: “Altri due-tre giocatori vogliono partire”. Sono identificabili in Tavares e Mandas. Sullo sfondo Gila che conta di farlo nel giro di un anno e mezzo. A loro dunque si aggiunge Guendouzi, già con la valigia in mano. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato l’Atletico a chiedere informazioni sul francese e la Lazio s’era detta pronta o a valutare la cessione o un piano di scambio con Raspadori. L’attaccante costa 22, per Guendouzi la richiesta di Lotito è 35 milioni, per strapparne 30.

Per l’ex Marsiglia, oltre che interessi dalla Turchia e dalla Francia, possono spuntare anche dalla Premier. Il Fenerbahce avrebbe già l’accordo con il procuratore del francese: 4 milioni di ingaggio, ma l’offerta di 25 milioni fatta alla Lazio è ritenuta troppo bassa. Il manager di Guendo è atteso a Roma a breve. C’è una pista francese top secret per la mezzala biancoceleste.