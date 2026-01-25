Zaccagni, l'agente 'difende' Chiara Nasti: "È seria e lo ama alla follia"
25.01.2026 12:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Mario Giuffredi, agente anche di Mattia Zaccagni, ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, nel corso della quale ha ripercorso la sua carriera, rivelando qualche retroscena, episodi curiosi che riguardano i calciatori che segue e i presidenti con cui ha intavolato trattative. Poi, un passaggio anche sulla vita privata di alcuni suoi assistiti, come il capitano della Lazio... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > ZACCAGNI NASTI <
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.