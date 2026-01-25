Serie A | Prosegue il 22° turno: cinque sfide in programma
Prosegue il ventiduesimo turno di Serie A con altre cinque sfide in programma dopo Inter-Pisa di venerdì e i tre match di ieri, incluso Lecce-Lazio. Oggi la giornata si aprirà con Sassuolo-Cremonese, alle 12.30. Alle 15.00, invece, sarà il turno di Atalanta-Parma, con la Dea che vorrà rifarsi dopo il pareggio col Pisa nell'ultimo turno e la sconfitta europea contro l'Athletic Bilbao.
Stesso orario per Genoa-Bologna. Anche per i rossoblù la gara dovrà invertire il trend degli ultimi appuntamenti: sconfitta con la Fiorentina e pareggio in rimonta contro il Celtic durante la settimana.
Chiuderanno la domenica due sentissimi big match: prima Juventus-Napoli, alle 18.00 all'Allianz Stadium, poi Roma-Milan, alle 20.45. Solamente una sfida è in programma di lunedì: Verona-Udinese, sempre alle 20.45, chiuderà il turno di Serie A, portando l'attenzione già alla prossima giornata.