Lazio, Sarri svela: "Un giocatore è venuto nel mio ufficio a piangere"

La Lazio pareggia 0-0 contro il Lecce, un punto che serve a poco ai biancocelesti, ma la vera partita si sta giocando fuori dal rettangolo di gioco. Maurizio Sarri non le manda a dire nel post partita, dire che il clima è teso sarebbe un eufemismo.

Nelle ultime ore è scoppiata la polemica, con Lotito che avrebbe rivelato in una chiamata con un tifoso che i giocatori vogliono lasciare la Lazio per via di Sarri. Parole che sono state successivamente smentite e definite fuori contesto.

A quanto pare, Sarri non ha digerito particolarmente la faccenda. Lo spogliatoio è dalla sua parte, questo è ciò che arriva al tecnico, il quale ha anche rivelato ai microfoni di Dazn un dettaglio su un calciatore ceduto (presumibilmente Guendouzi): "Dieci giorni fa è andato via un giocatore che è venuto nel mio ufficio a piangere".