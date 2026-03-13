Lazio, Sabatini: "Vedo Zaccagni in Nazionale. Sta segnando poco, ma..."
In collegamento a Radio Laziale, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della stagione molto complicata di Mattia Zaccagni. Fin qui il capitano della Lazio ha fatto tanta fatica, segnando solo tre gol in campionato (quattro, contando anche la Coppa Italia). Di seguito le sue parole.
"Zaccagni può rientrare nei 22 della Nazionale. Secondo me un giocatore della qualità di Zaccagni ci sta sempre bene con l'Italia. Nel 3-5-2 gli farei fare la mezzala sinistra, a partita in corso ti fa comodo. Non sta facendo una stagione brillantissima, anche perché ha segnato poco. Ma se sono un allenatore e in panchina vedo Zaccagni noto un paio di soluzioni importanti. Pazzini e Toni mi hanno parlato dello Zaccagni con cui giocavano come di un ragazzo di grande prospettiva. Essere leader però è diverso. Lui giocava meglio quando la Lazio era più forte".