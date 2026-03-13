Ex Lazio | Pedro Neto nel mirino del Barcellona: le ultime
13.03.2026 22:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Pedro Neto prosegue la sua brillante carriera. Dopo aver lasciato la Lazio, il portoghese si è imposto in Premier League prima con il Wolverhampton e poi con il Chelsea. Ora però potrebbe lasciare l'Inghilterra, almeno secondo quanto riportato da Mundo Deportivo. Su di lui, infatti, ci sarebbe l'interesse del Barcellona, che potrebbe provare ad affondare il colpo in estate per portarlo in Liga.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.