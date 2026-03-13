Braglia: “Per lo scudetto dico Milan, ma contro la Lazio…”
13.03.2026 22:45 di Mauro Rossi
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Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore Simone Braglia. Tra gli argomenti di giornata anche la sfida scudetto a distanza tra Inter e Milan, che avranno come avversarie di turno rispettivamente Atalanta e Lazio. Questa l’opinione dell’ex portiere: “Vedo un'ulteriore imbarcata dell'Atalanta. L'Inter, dopo il ko contro il Milan, se recupera qualche giocatore non c'è partita. Per me il Milan ha vinto il campionato domenica scorsa. I due derby valgono il campionato per il Milan, in questo senso. Così ha vinto il suo campionato. Il Milan con la Lazio rischia”.