Insigne rivela: "Ho parlato con Sarri, ma la Lazio ha fatto altre scelte"

Lorenzo Insigne, ora tornato al Pescara in Serie B, si è raccontato al podcast di Sky Calcio Unplugged. In particolare ha parlato dei suoi ultimi mesi dopo l'addio al Toronto, quando è stato vicino a firmare sia per la Lazio di Sarri che per il Napoli. Di seguito le sue parole.

"Al Pescara sto benissimo. Sono contento del mio rientro in Italia, ma soprattutto giocare con la maglia del Pescara. Per quanto riguarda la Lazio, io parlai con il mister (Sarri). Alla fine non si è fatto nulla, loro hanno fatto altre scelte. Non me la sono presa, io accetto le scelte di tutti, sono un professionista e fa parte del nostro lavoro".

"Sono stato vicino al ritorno a Napoli, non l'ho mai nascosto. Sono stato contattato a quindici giorni dalla chiusura del mercato. Non vi dico il mio cuore come andava in quei giorni. Alla fine hanno scelto di prendere un giocatore più pronto. Io sono sempre rimasto sereno, perché conosco le mie qualità e sapevo che un'opportunità sarebbe arrivata".

"Sono tornato in Serie B è vero, però nella mia vita ho fatto tanti sacrifici, e ho sempre ringraziato il presidente, Verratti, Sebastiani, Foggia che mi hanno permesso di rimettermi in gioco. Il mio obiettivo adesso è quello di riuscire a salvare il Pescara, il futuro si vedrà".