De Paola: “La Lazio è un rischio per il Milan, è sempre il solito Allegri”
13.03.2026 22:30 di Mauro Rossi
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Le sfide tra Lazio e Milan e tra Inter e Atalanta potrebbero indirizzare buona parte della corsa scudetto. I rossoneri dopo aver vinto il derby sono attesi ora dalla gara contro la squadra di Sarri sperando in un passo falso dei nerazzurri. Interrogato da TMW Radio sulla situazione, il giornalista Paolo De Paola ha spiegato: "Credo rischi di più il Milan a Roma. Ha vinto il derby, con il gol poi è emerso il solito Allegri. Il Milan non può pensare sempre di portare a casa le partite così".