Lazio, Zaccagni pensa al campionato: "È il nostro obiettivo". E la Coppa Italia...
13.03.2026 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Ora il campionato, almeno fino a fine aprile. Parola del capitano della Lazio Mattia Zaccagni, che ha rilasciato un'intervista all'interno del match program per la partita contro il Milan. La squadra sarà concentrata sulle gare da giocare in Serie A aspettando il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, dove si ripartirà dal 2-2 dell'andata.
Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "Per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia ci sarà tempo, il nostro obiettivo ora è il campionato. Ci diamo piccoli obiettivi, ragionando partita per partita. Quando poi arriverà la settimana della sfida contro l'Atalanta, penseremo a quella".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.