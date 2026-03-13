Bonanni: “Lazio, momento particolare. Vi dico cosa penso sulla gara col Milan”
13.03.2026 23:00 di Mauro Rossi
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Potrebbe passare dallo stadio Olimpico buona parte della corsa scudetto del Milan. I rossoneri saranno ospiti della Lazio domenica alle 20:45 in una sfida che potrebbe assumere maggior valore qualora l’Inter dovesse fermarsi con l’Atalanta. Interrogato sulla doppia sfida a distanza, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha risposto così ai microfoni di TMW Radio: "Il Milan rischia di più. Per me vince bene l'Inter contro l'Atalanta. La Lazio è in un momento particolare e oggi il Milan è superiore".