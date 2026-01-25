Lazio, stai andando troppo piano: da quanto non avevi così pochi punti

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guadagna un punto e avanza lentamente. Troppo lentamente. Il campionato sembra ancora aspettarla, come chi si ferma e aspetta chi dietro di lui ha bisogno di una mano per andare avanti.

La Lazio zoppica, è sotto gli occhi di tutti. Le altre non corrono particolarmente, solo per questo il gap ancora non è così ampio. Ma lo sarà presto di questo passo, i numeri parlano chiaro.

Questa è la Lazio peggiore degli ultimi quindici anni: come riporta il Corriere dello Sport, era dal 2010 infatti che la Lazio non era sotto quota 30 punti dopo 22 giornate. Dopo il pareggio di Lecce, i biancocelesti hanno appena 29 punti. Troppo pochi.

Ma non è l'unico dato che dovrebbe preoccupare. La Lazio non segna e non tira in porta. Fa una fatica immane. Non è un caso che in undici partite non sia andata a segno e che i migliori marcatori in rosa sono Zaccagni e Cancellieri, entrambi a quota 3 gol.