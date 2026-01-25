Lazio, Isaksen a LSC: "Il pari non ci basta. Pensiamo una gara alla volta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine di Lecce - Lazio per commentare la sfida. Queste le sue parole:

“Questo è uno stadio speciale per me, sono felice di tornare qui. Anche al mio debutto abbiamo perso, quindi non è lo stadio più facile. Oggi hanno giocato bene e abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo. Nel secondo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto le occasioni per vincere la gara. Forse lo 0-0 è il risultato giusto, ma per noi non è abbastanza”.

“Stiamo pensando solo una partita alla volta. Ora abbiamo una gara importante venerdì, poi anche la coppa. In questo momento noi possiamo solo pensare gara dopo gara sennò diventa troppo difficile”.