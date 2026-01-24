Lecce, Di Francesco a Dazn: "Non abbiamo concesso niente alla Lazio"
Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"Ci è mancato un pizzico di fortuna, abbiamo dominato primo tempo, non abbiamo concesso niente alla lazio che davanti può far male a tutti, ha giocatori di livello. Peccato, serviva fortuna e un pizzico di lucidità in più. Dobbiamo liberarci mentalmente dal problema dei gol. La Lazio faceva fatica a prenderci, arrivavano in ritardo. Mercato? Cheddira lo conoscevo, l'ho avuto a Frosinone, bravo ad attaccare la profondità; Gandelmann mi ricorda Stefano Mauri, nel modo di attaccare la porta, giocatore interessante che deve conoscere il campionato, ma ha impattato molto bene".
