Lecce - Lazio, Condò sicuro: "Contesto tecnico di grande modestia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il pareggio tra Lecce e Lazio per 0-0, Paolo Condò ha parlato della prestazione delle due squadre dagli studi di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Il pareggio è giusto perché nessuna delle due avrebbe meritato di vincere, ma comunque ci hanno provato. Entrambe lo hanno fatto dentro un contesto tecnico di grandissima modestia, questo ha fatto sì che la Lazio avesse una sola chance con Dia. Ci sono stati alcuni tiri da lontano pericolosi del Lecce. La Lazio, non avendo segnato oggi, è finita sotto la media di un gol a partita, con 21 reti in 22 partite. Questo ci dice tutto di come la Lazio sta cercando di attraversare la 'nottata', che è il suo campionato, verso un destino migliore".

"Migliore in campo? Faccio una grande fatica, considerata la situazione Romagnoli ha fatto fino in fondo il suo dovere".