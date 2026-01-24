Lecce, Ramadani a Sky: "Un pareggio che lascia il rimpianto, contro la Lazio..."
Ramadani, tra i migliori in campo del Lecce, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport alcune dichiarazioni dopo la sfida: "Quanti rimpianti lascia questo pareggio? Troppo, contro una squadra che lotta per la Champions o l'Europa League, abbiamo fatto bene. Ma valeva dare per prendere i 3 punti, non gli abbiamo lasciato spazi e mi dispiace per il nostro pubblico non aver portato a casa la vittoria. Abbiamo creato tanto, come l’abbiamo preparata in allenamento. Non abbiamo trovato il gol, speriamo la prossima ma c’è spirito e ce la facciamo insieme”.
Insieme a Ramadani, si è presentato anche Pierotti. Queste le considerazioni: "Questo pareggio ci lascia amaro, potevamo fare meglio. Continuano a lavorare, andiamo avanti insieme".
