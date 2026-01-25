Lazio, comunicato Romagnoli. Tifosi furiosi: "Vergognatevi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il colpo di scena è servito. La Lazio ha bloccato la cessione di Alessio Romagnoli che, nella giornata di oggi, sarebbe dovuto partire in direzione Qatar dove lo attendeva l'Al-Sadd. Peccato che la società, tramite un comunicato ufficiale, abbia di fatto chiuso le porte.

"La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra", questa la nota che ha scatenato tantissime reazioni da parte dei tifosi.

"Mah… a questo punto rinnovi il contratto altrimenti non ha senso", "Quindi lo state trattenendo contro la sua volontà. VEROGNATEVI", "Altra puntata di Black Mirror Lazio ormai ci state facendo vivere in un universo distopico. Siete un libro aperto ormai, non ci casca più nessuno" e ancora: "Non avete nè un progetto, le idee, la società è completamente in confusione, alla deriva, ma come avete fatto un comunicato per salutare Romagnoli e adesso fate questa cosa? Servono rinforzi, svegliatevi".

Una situazione incredibile e a tratti grottesca che si inserisce in un momento ambientale già difficilissimo.

