Lazio, in arrivo il nuovo portiere Motta: programmate le visite mediche

25.01.2026 18:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Via Mandas, arriva il nuovo portiere. La Lazio si prepara ad accogliere Edoardo Motta, estremo difensore acquistato dalla Reggiana che prenderà il posto del greco, diretto verso il Bournemouth in Premier League. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, domani mattina alle 7:30 il classe 2005 svolgerà le visite mediche a Villa Mafalda, per poi firmare il suo contratto con la società biancoceleste.

