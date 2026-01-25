PRIMAVERA | Monza - Lazio 0-1: Serra firma il successo biancoceleste
Una magia di Serra decide la sfida tra Monza e Lazio Primavera, regalando ai biancocelesti la seconda vittoria consecutiva. Dopo essere stati graziati nel primo tempo dal penalty calciato fuori da Reita, i ragazzi di Punzi sbloccano la gara al 55’, quando Serra mette a sedere un avversario e trafigge il portiere biancorosso Strajnar, realizzando il gol del definitivo 0-1. Grazie a questo successo, la Lazio sale a quota 28 punti, andando momentaneamente al 14° posto e allontanandosi ulteriormente dalla zona retrocessione.
Primavera 1 | 22ª giornata
Domenica 25 gennaio 2026, ore 15:00
Centro Sportivo Luigi Berlusconi, Monza
MONZA: Strajnar, Bagnaschi (87' Castelli), Azarovs (66' Attinasi), Villa, Buonaiuto, Reita (66' Fardin), Mout, Ballabio (76' Treffiletti), Albè (87' Iuliani), De Bonis, Fogliaro. A disp.: Montagna, Romanini, Zanni, Ganci, Rossini, Porta. All.: Oscar Arnaldo Brevi.
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino (88' Marinaj), Munoz, Gelli (67' Battisti), Cuzzarella (77' Calvani); Serra (77' Sulejmani), Sana Fernandes (88' Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.
Arbitro: Alfredo Iannello
Assistenti: Manzini - Citarda
Marcatori: Serra (55', L).
Ammoniti: Azarovs (M), Reita (M), De Bonis (M), Pannozzo (L).
Espulsi: /
Recupero: 1' pt, 6' st.
SECONDO TEMPO
90'+6' - Triplice fischio! La Lazio batte il Monza 0-1.
90'+2' - Pericolo nell'area biancoceleste, la palla carambola a pochi centimetri dalla line adi porta e viene spazzata.
90' - Segnalati sei minuti di recupero.
90' - Pannozzo ammonito per perdita di tempo
88' - Ultime due sostituzioni anche per Punzi: fuori Santagostino e Sana Fernandes, dentro Marinaj e Montano.
87' - Ultimi due cambi nel Monza: fuori Bagnaschi e Albè, dentro Castelli e Iuliani.
77' - Doppio cambio in casa Lazio: Cuzzarella e Serra, dentro Calvani e Sulejmani.
76' - Altro cambio nei brianzoli: Treffiletti entra al posto di Ballabio.
74' - Battisti sfiora il raddoppio! Sul calcio di punizione di Cuzzarella il centrocampista anticipa tutti sul primo pallo e gira di prima col destro sfiorando la traversa.
73' - De Bonis entra duro su Serra: l'arbitro lo ammonisce.
71' - Occasione Lazio! Al termine di un'ottima iniziativa personale Sana Fernandes serve Cuzzarella in area: l'esterno calcia centrale e trova la risposta di Strajnar.
67' - Prima sostituzione anche per Punzi: Battisti prende il posto di Gelli.
66' - Primi due cambi lato Monza: fuori gli ammoniti Azarovs e Reita, dentro Attinasi e Fardin.
57' - Serra si divora lo 0-2! Sana Fernandes trova il numero 17 al centro dell'area di rigore, ma Serra fallisce il gol del raddoppio centrando il palo da pochi passi.
55' - GOOOOL DELLA LAZIO! Rete splendida di Federico Serra che, dopo aver messo a sedere un difensore con una serie di finte, incrocia col destro da posizione defilata e trafigge Strajnar. Biancocelesti in vantaggio.
46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.
45' - Concesso un minuto di recupero.
42' - Tentativo di Ferrari da posizione defilata, la sua conclusione termina sull'esterno della rete.
38' - Ammonito anche Reita per proteste.
32' - Serra prova a rendersi pericoloso con un colpo di testa: Strajnar blocca senza problemi.
26' - Azarovs interviene duro su Sana Fernandes: è lui il primo ammonito de l match.
24' - Reita fallisce dal dischetto! Il numero 10 prova a incrociare col sinistro, ma il suo tentativo dagli 11 metri termina largo. Si resta sullo 0-0.
23' - Calcio di rigore per il Monza. Serra controlla il pallone con il braccio sinistro nella propria area di rigore: l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty.
21' - Reita prova a innescare Buonaiuto nell'area biancoceleste, Munoz chiude in angolo.
15' - Fase di studio per le due squadre: ritmi bassi e nessuna occasione.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buon pomeriggio da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Monza - Lazio Primavera, gara valida per la ventiduesima giornata di campionato. Tornati al successo dopo cinque pareggi consecutivi, i ragazzi di Punzi vogliono continuare a inseguire l'obiettivo salvezza e cercano conferme in casa dei brianzoli, contro cui era arrivato un ko per 0-1 nella gara d'andata. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.