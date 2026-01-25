PRIMAVERA | Monza - Lazio 0-1: Serra firma il successo biancoceleste

25.01.2026 16:55 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Una magia di Serra decide la sfida tra Monza e Lazio Primavera, regalando ai biancocelesti la seconda vittoria consecutiva. Dopo essere stati graziati nel primo tempo dal penalty calciato fuori da Reita, i ragazzi di Punzi sbloccano la gara al 55’, quando Serra mette a sedere un avversario e trafigge il portiere biancorosso Strajnar, realizzando il gol del definitivo 0-1. Grazie a questo successo, la Lazio sale a quota 28 punti, andando momentaneamente al 14° posto e allontanandosi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Primavera 1 | 22ª giornata

Domenica 25 gennaio 2026, ore 15:00

Centro Sportivo Luigi Berlusconi, Monza

MONZA: Strajnar, Bagnaschi (87' Castelli), Azarovs (66' Attinasi), Villa, Buonaiuto, Reita (66' Fardin), Mout, Ballabio (76' Treffiletti), Albè (87' Iuliani), De Bonis, Fogliaro. A disp.: Montagna, Romanini, Zanni, Ganci, Rossini, Porta. All.: Oscar Arnaldo Brevi.

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino (88' Marinaj), Munoz, Gelli (67' Battisti), Cuzzarella (77' Calvani); Serra (77' Sulejmani), Sana Fernandes (88' Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Trifelli, Canali, Iorio, Cangemi. All.: Francesco Punzi.

Arbitro: Alfredo Iannello

Assistenti: Manzini - Citarda

Marcatori: Serra (55', L).

Ammoniti: Azarovs (M), Reita (M), De Bonis (M), Pannozzo (L).

Espulsi: /

Recupero: 1' pt, 6' st.

SECONDO TEMPO

90'+6' - Triplice fischio! La Lazio batte il Monza 0-1.

90'+2' - Pericolo nell'area biancoceleste, la palla carambola a pochi centimetri dalla line adi porta e viene spazzata.

90' - Segnalati sei minuti di recupero.

90' - Pannozzo ammonito per perdita di tempo

88' - Ultime due sostituzioni anche per Punzi: fuori Santagostino e Sana Fernandes, dentro Marinaj e Montano.

87' - Ultimi due cambi nel Monza: fuori Bagnaschi e Albè, dentro Castelli e Iuliani.

77' - Doppio cambio in casa Lazio: Cuzzarella e Serra, dentro Calvani e Sulejmani.

76' - Altro cambio nei brianzoli: Treffiletti entra al posto di Ballabio.

74' - Battisti sfiora il raddoppio!  Sul calcio di punizione di Cuzzarella il centrocampista anticipa tutti sul primo pallo e gira di prima col destro sfiorando la traversa.

73' - De Bonis entra duro su Serra: l'arbitro lo ammonisce.

71' - Occasione Lazio! Al termine di un'ottima iniziativa personale Sana Fernandes serve Cuzzarella in area: l'esterno calcia centrale e trova la risposta di Strajnar.

67' - Prima sostituzione anche per Punzi: Battisti prende il posto di Gelli.

66' - Primi due cambi lato Monza: fuori gli ammoniti Azarovs e Reita, dentro Attinasi e Fardin.

57' - Serra si divora lo 0-2! Sana Fernandes trova il numero 17 al centro dell'area di rigore, ma Serra fallisce il gol del raddoppio centrando il palo da pochi passi.

55' - GOOOOL DELLA LAZIO! Rete splendida di Federico Serra che, dopo aver messo a sedere un difensore con una serie di finte, incrocia col destro da posizione defilata e trafigge Strajnar. Biancocelesti in vantaggio.

46' - Squadre di nuovo in campo, inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1' - Termina il primo tempo, 0-0 all'intervallo.

45' - Concesso un minuto di recupero.

42' - Tentativo di Ferrari da posizione defilata, la sua conclusione termina sull'esterno della rete.

38' - Ammonito anche Reita per proteste.

32' - Serra prova a rendersi pericoloso con un colpo di testa: Strajnar blocca senza problemi.

26' - Azarovs interviene duro su Sana Fernandes: è lui il primo ammonito de l match.

24' - Reita fallisce dal dischetto! Il numero 10 prova a incrociare col sinistro, ma il suo tentativo dagli 11 metri termina largo. Si resta sullo 0-0.

23' - Calcio di rigore per il Monza. Serra controlla il pallone con il braccio sinistro nella propria area di rigore: l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty.

21' - Reita prova a innescare Buonaiuto nell'area biancoceleste, Munoz chiude in angolo.

15' - Fase di studio per le due squadre: ritmi bassi e nessuna occasione.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

Buon pomeriggio da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Monza - Lazio Primavera, gara valida per la ventiduesima giornata di campionato. Tornati al successo dopo cinque pareggi consecutivi, i ragazzi di Punzi vogliono continuare a inseguire l'obiettivo salvezza e cercano conferme in casa dei brianzoli, contro cui era arrivato un ko per 0-1 nella gara d'andata. Appuntamento alle ore 15:00 per il calcio d'inizio.