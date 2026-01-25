Genoa, la rimonta è servita: Skorupski 'condanna' Italiano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il 'Ferraris' festeggia, la rimonta è servita. E dire che la situazione s'era messa su binari complicatissimi per la squadra di casa, andata sotto di due gol con Ferguson al 35' e l'autogol di Otoa in apertura di secondo tempo. Poi il sigillo di Malinovsyi su calcio di punizione e la perla di Ekuban dalla distanza al 78'. Quando la sfida stava scivolando verso il 2-2, infine, è arrivata la rete di Messias in pieno recupero.

De Rossi esulta per l'ennesima prestazione di livello dei suoi, Italiano deluso dopo la seconda sconfitta di fila in campionato dopo quella dell'ultimo turno contro la Fiorentina. A pesare sul risultato, senz'altro, il cartellino rosso rifilato a Skorupski al 56'. Maresca non ha dubbi, viene richiamato al Var ma conferma la sua decisione: il fallo del portiere, seppur lontano dalla porta, gli vale l'espulsione.

Il Bologna rimane in 10 e questo dà il là alla rimonta genoana. In questo modo, Immobile e compagni rimangono a quota 30, a +1 dalla Lazio, ma ora i punti di distanza dall'Atalanta sono cinque.