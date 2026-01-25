WOMEN | Roma, una giocatrice salterà il derby in Coppa Italia: il motivo
Lazio e Roma sono pronte al secondo round. Il derby di Coppa Italia valido per i quarti di finale si è concluso con un pareggio nella gara d’andata al Fersini, ora le due squadre capitoline si giocheranno l’accesso alla semifinale nella sfida di ritorno al Tre Fontane. La partita è in programma mercoledì 28 gennaio, alle 18.
Per l’occasione, le giallorosse dovranno fare a meno di Giugliano. La calciatrice è stata fermata un turno dal giudice sportivo “per avere, al termine del primo tempo della gara mentre usciva dal terreno di gioco, all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciato un’espressione blasfema”.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.