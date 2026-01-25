L'Atalanta schianta il Parma: gioia all'esordio per Raspadori
Giornata da incorniciare per Giacomo Raspadori che, alla sua prima da titolare con la maglia dell'Atalanta, mette la firma sul tabellino del match - terminato 4-0 - contro il Parma. Prima la conclusione di Scamacca dagli 11 metri, poi il raddoppio di De Roon.
Durante la ripresa, al 73', poi, arriva il gol dell'ex Napoli, passato in questa sessione di mercato dall'Atletico Madrid all'Atalanta. Esultanza in grande stile e un feeling già trovato con i compagni. In pieno recupero, la ciliegina sulla torta: la rete di Krstovic, subentrato al posto di Scamacca. Il montenegrino firma il definitivo poker, confermando il suo momento magico.
Dopo il pareggio amaro contro il Pisa e la sconfitta europea con l'Athletic Bilbao, per la Dea, tra risultato e il contributo immediato del neo-acquisto, la giornata è diventata praticamente perfetta.