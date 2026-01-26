Lazio, servono innesti a centrocampo: l'Everton dice no per Iroegbunam

RASSEGNA STAMPA - Il mercato della Lazio continua a cambiare volto. Con Romagnoli ormai bloccato, l’idea di intervenire in difesa è stata accantonata e le attenzioni si sono spostate soprattutto sul centrocampo, senza perdere di vista anche l’attacco. Non sono escluse nuove cessioni: potrebbe partire uno tra Cancellieri, Isaksen e Noslin, a meno che dalla Premier non arrivino offerte per Dia, già proposto ad alcuni club.

Maurizio Sarri ha lanciato un messaggio chiaro: "Qualcosa serve, Guendouzi non è stato sostituito". Proprio per questo la Lazio ha provato a muoversi per Tim Iroegbunam dell’Everton, presentando un’offerta che però è stata subito respinta. Il club di proprietà dei Friedkin, scrive il Corriere dello Sport, non ha aperto alla cessione e la pista per il centrocampista classe 2003 si è raffreddata in fretta. Il diesse Fabiani sta valutando altri profili all’estero, ma il tempo stringe: il mercato chiuderà tra una settimana.

A centrocampo serve un rinforzo vero. L’arrivo di Taylor non basta: doveva essere un’aggiunta a Guendouzi, non il suo sostituto, anche perché non è un giocatore con le stesse caratteristiche e ha bisogno di tempo per ambientarsi. Rovella è alle prese con nuovi fastidi alla zona pubica e si attendono aggiornamenti. Vecino ha perso ritmo, ma più gioca e più si avvicina il rinnovo automatico, che scatterebbe al raggiungimento delle 25 presenze. Basic rientra da problemi fisici, mentre Dele-Bashiru è appena tornato dalla Coppa d’Africa e Belahyane resta sul mercato ed è considerato solo in caso di emergenza.