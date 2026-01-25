Napoli, il diesse Manna: "Difficile fare l'alchimista". E su Giovane rivela...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 22^ giornata di Serie A.

Cosa vi aspettate oggi?

"È un po' che combattiamo con un numero risicato di giocatori. Oggi siamo al minimo storico, ma non è un problema: daremo tutto sempre e comunque".

Cosa vi aspettate da Giovane?

"Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza".

Janlu Sanchez è un vostro obiettivo?

"È un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo".

Il direttore sportivo è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Dobbiamo aspettarci altri colpi dal mercato? Ci sono dieci giorni di mercato. Avessimo la disponibilità di fare le cose senza fare i conti, come l'alchimista, avremmo sicuramente già fatto qualcosa. Vogliamo cercare di aiutare la squadra e il mister. Purtroppo non è facile, ma dobbiamo dare una mano a questi ragazzi che meritano di essere aiutati fino alla fine".