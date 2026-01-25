Calciomercato Lazio | Romano conferma: "Quasi fatta per Maldini"
25.01.2026 22:47 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Maldini si avvicina alla Lazio. Come vi abbiamo raccontato, la dirigenza biancoceleste è tornata con prepotenza sulle tracce del giocatore dell'Atalanta ed è molto vicina a chiudere per il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro.
A confermare lo stato avanzato della trattativa è stato Fabrizio Romano che, sul suo profilo X, ha spiegato come i biancocelesti siano in chiusura per il figlio d'arte.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.