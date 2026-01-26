Lazio - Genoa, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
La Lazio torna all'Olimpico dopo il pari a reti bianche contro il Lecce: nella Capitale arriva il Genoa di De Rossi. Sarri ha salutato definitivamente Mandas ed è pronto ad accogliere il nuovo secondo portiere Motta. Da capire invece il futuro di Romagnoli, bloccato dalla società al momento della partenza per il Qatar. Ritroverà anche Cataldi, squalificato al Via del Mare. In difesa dovrebbe toccare a Provstgaard in coppia con Gila, mentre come terzini è aperto il ballottaggio tra Pellegrini e Lazzari con Marusic sicuramente confermato. È ancora out Patric per una lesione al polpaccio. A centrocampo Cataldi tornerà in regia, con Taylor e Basic (più avanti di Vecino) ai suoi lati. Da valutare le condizioni di Rovella, affaticato. In attacco l'unico sicuro del posto è Zaccagni a sinistra: al centro sono in tre per una maglia, si giocano il posto Dia, Ratkov e Noslin; a destra invece è corsa a due tra Cancellieri e Isaksen.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Motta, Furlanetto, Provstgaard, Pellegrini, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Isaksen, Pedro, Noslin, Ratkov. All.: Sarri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.