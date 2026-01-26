Serie A, si chiude la 22ª giornata: l'ultima gara in programma
La domenica di Serie A appena andata in archivio ha regalato grande spettacolo. Dopo un sabato reso amaro dal brutto pareggio della Lazio a Lecce, la ventiduesima giornata è proseguita con la vittoria per 1-0 ottenuta dal Sassuolo sulla Cremonese nel lunch match delle 12:30 e con delle spettacolari sfide delle 15:00, che hanno visto l'Atalanta travolgere per 4-0 il Parma e il Genoa vincere 3-2 in rimonta contro il Bologna.
Successivamente, la Juventus si è imposta con un secco 3-0 sul Napoli di Conte, ora a ben 9 punti di distanza dalla vetta, mentre il Milan ha strappato un pari per 1-1 all'Olimpico, contro una Roma in grande spolvero.
A chiudere il turno di campionato sarà il posticipo del lunedì sera tra Verona e Udinese in programma alle 20:45 al Bentegodi, dove i gialloblù ultimi in classifica proveranno a fare punti in chiave salvezza contro la squadra di Runjaic che, in caso di successo, aggancerebbe la Lazio al nono posto.