WOMEN | Lazio, Goldoni e il messaggio social prima del derby - FOTO

La Lazio, reduce dalla vittoria interna contro la Fiorentina, torna a concentrarsi sulla Coppa Italia e sul derby di ritorno valido per i quarti di finale. Le biancocelesti si giocheranno l'accesso alla semifinale al Tre Fontane, dopo il pari ottenuto al Fersini la scorsa settimana. Via social, la centrocampista Eleonora Goldoni, ha condiviso un post per raccontare le emozioni intense di questi giorni.

Questo il messaggio che si legge: "Sette giorni, tre partite, mille emozioni. Quando le gambe non rispondono più, ci metti il cuore. Quegli sguardi alle compagne che dicono “ce la possiamo fare”, la panchina, la tribuna: chi non è in campo ma vive tutto come se stesse giocando. Hai presente quelle sensazioni? Ecco. Io ci vivrei lì dentro.



In spogliatoio, prima di entrare, mi sono scritta una frase sul polso. Per ricordarmi per chi lo faccio, perché lo faccio e per affidarmi alla Sua volontà, qualunque sia l’esito. Io posso solo dare tutto e lasciare andare il resto. Perché quando smetti di trattenere, capisci che non sei sola. C’è una mano che guida, che scrive, che sa farti aspettare. E i Suoi tempi sono sempre perfetti. Ho esultato per dire grazie. A Dio. Alla vita. A noi. A te nonno, che da lassù hai sorriso con me. • All good. All God".

