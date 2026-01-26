Lazio, è il compleanno di Nuno Tavares: gli auguri della società - FOTO
26.01.2026 13:00 di Christian Gugliotta
Nuno Tavares compie 26 anni. In occasione del suo compleanno, la Lazio ha voluto rivolgere al terzino portoghese un augurio speciale, pubblicando un post sui propri account social e un comunicato sul proprio sito ufficiale. Di seguito la nota:
"Nuno Tavares, difensore biancoceleste, oggi spegne 26 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.