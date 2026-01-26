Lazio, Genoa in arrivo all'Olimpico: i numeri in casa contro i rossoblù
Archiviato il brutto pareggio di Lecce, la Lazio si prepara ad ospitare allo stadio Olimpico il Genoa di De Rossi, reduce dallo straordinario successo in rimonta contro il Bologna. Il bilancio dei precedenti contro i rossoblù in casa lascia ben sperare: in 54 gare di Serie A in casa, infatti, i biancocelesti hanno vinto 29 volte, l`ultima per 3-0 nell'ottobre 2024. Nei restanti scontri sono maturati 16 pareggi e e 9 sconfitte, la più recente nell'agosto 2023. Sono inoltre 100 i gol capitolini, contro i 46 liguri. Di seguito tutti i numeri della sfida apparsi sul sito ufficiale della Lazio:
Precedenti totali: 139 (54 vittorie Lazio, 36 pareggi, 49 vittorie Genoa)
Ultima vittoria Lazio: 0-3 (29.09.2025)
Ultima vittoria Genoa: 0-1 (27.08.2023)
Ultimo pareggio: 1-1 (03.01.2021)
Gol totali Lazio: 209
Gol totali Genoa: 190
Capocannoniere della sfida: Ciro Immobile 12 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 5-0 Lazio (1930) - 2-4 Genoa (1959)