Lazio, De Grandis: "Lotito è incoerente. Sarri? Lo difendo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di Sky Sport ha commentato l'esito della partita contro il Lecce, ma anche le ultime vicende legate al mercato della Lazio: dalla situazione Romagnoli, all'arrivo di Maldini.

LA PARTITA - "Lecce-Lazio mi ha lasciato un’amarezza sconfinata senza uno squarcio di luce, non c’è nessuna prospettiva, fai 80 milioni di cassa e non puoi spendere 20 per un giocatore, che amarezza. Io ho sempre difeso Sarri e lo farò sempre, ma qualche scelta secondo me è incomprensibile. Dia perché gioca e Noslin è la quinta riserva? Perchè non giocano Belahyane e Isaksen al posto di Vecino e Cancellieri? Non le capisco queste scelte".

LOTITO - "Il modus operandi di Lotito lo conosciamo. Un giocatore come Romagnoli in scadenza 2027 a 8 milioni la Lazio lo cede sempre, in questo modo si mette Romagnoli contro Sarri, sono contento se resta, ma non c’è coerenza".

SARRI - "Le parole di Sarri sono molto belle, si vede che ama la Lazio, ma non credo si potrà andare avanti con questa società e non so se ci sarà lui il prossimo anno sulla panchina della Lazio, in caso io punterei su Almeyda".

MALDINI - "Maldini con la qualità della nostra rosa me lo prendo. Si potrebbe fare un lavoro stile Zaccagni con lui, non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità ma in questa rosa ci può stare".