Calciomercato Lazio | Dall'Inghilterra: "In arrivo 20 milioni per Dele-Bashiru"

CALCIOMERCATO LAZIO - Non ci sono incedibili in casa Lazio. O forse sì. Dipende dai casi. Alessio Romagnoli aveva chiaramente espresso la volontà di partire e la società sembrava pronta ad accontentarlo dopo Lecce. Per lo meno glielo aveva promesso, prima di legarlo ai biancocelesti con un comunicato in cui si annuncia la volontà di "trattenere il calciatore". Sarà la classica eccezione che conferma la regola.

DELE-BASHIRU PIACE IN INGHILTERRA - Regola sicuramente non valida per tutti i calciatori. In particolar modo a centrocampo la dirigenza sarebbe disposta a ragionare su una seconda uscita, dopo quella di Guendouzi, e le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra su Dele-Bashiru sono sfregarsi le mani. Secondo quanto viene riportato dal portale inglese sunderlandecho.com, oltre al Trabzonspor anche due club di Premier League avrebbero messo nel mirino il centrocampista nigeriano della Lazio: il Sunderland e, come vi avevamo anticipato in esclusiva qualche tempo fa, il Nottingham Forest.

LE CIFRE - Entrambe le squadre starebbero ragionando seriamente sulla possibilità di riportare oltremanica Dele-Bashiru. Il giocatore per dinamismo e fisicità piace e ha già esperienza nel calcio britannico, dopo esser cresciuto tra Manchester City e West Brom. Per cederlo la Lazio, però, chiede una cifra che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, alta per la Turchia, decisamente meno per le casse della Premier League.