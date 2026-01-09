Calciomercato | Dele-Bashiru, sondaggio dalla Premier: la richiesta della Lazio

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Ricche cessioni in questo mercato invernale per la Lazio. Nei primissimi giorni di gennaio sono partiti sia Castellanos che Guendouzi, rispettivamente in direzione West Ham e Fenerbahce. E sembra essere solo l'inizio: a rischiare infatti sono tanti altri giocatori della rosa di Maurizio Sarri.

Vi abbiamo già raccontato dell'intreccio tra Rayan e Dia, che con l'offerta giusta può partire. Lo stesso vale per Dele-Bashiru: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe stato un sondaggio dal Nottingham Forest in Premier League. La richiesta della Lazio per cedere il nigeriano, ora impegnato in Coppa d'Africa, è di 15 milioni più bonus.

Quella cifra accontenterebbe e aiuterebbe il club biancoceleste a muoversi di nuovo in entrata. I contatti con l'Inghilterra sono stati allacciati, da capire se ci sarà l'affondo decisivo. Attenzione anche alla situazione dei biancorossi, che per questioni di FFP (Financial Fair Play) dovrebbero poter operare solo in prestito con diritto di riscatto.