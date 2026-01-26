Formula 1 | Ferrari SF-26, problemi immediati e stop in pista? Leclerc spiega tutto
26.01.2026 13:36 di Giovanni Parterioli
© foto di Ferrari Media Centre
La Ferrari SF-26 è naturalmente sotto gli occhi di tutti gli italiani, appassionati di Formula 1 o anche semplici simpatizzanti. Perché? Perchè è la Ferrari e mentre stanno iniziando i Test Formula 1 2026 a Barcellona, gli occhi sono tutti su una Ferrari ferma in pista. Paura e preoccupazione salgono subito nell'ambito di una tifoseria che sogna di tornare a vincere, cosa che non fa per il mondiale piloti dal 2007 con Raikkonen. A spiegare cosa sia successo ci ha pensato Charles Leclerc. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI SF-26 FERMA, LECLERC SPIEGA IL MOTIVO <<<