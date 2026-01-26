Calciomercato Lazio | Insigne verso il ritorno a Napoli? La situazione
26.01.2026 13:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Insigne può tornare al Napoli. È questo lo scenario di calciomercato illustrato da Radio Kiss Kiss Napoli, che parla di valutazioni in corso interne al club partenopeo per un eventuale ritorno a casa dell'attaccante.
Dopo essersi svincolato dal Toronto FC, il classe 1991 è stato accostato per diversi mesi alla Lazio, dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Maurizio Sarri. I biancocelesti, però, non hanno mai affondato definitivamente il colpo e, dopo aver chiuso per Maldini, sembra che l'affare Insigne non sia mai destinato ad andare in porto.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.