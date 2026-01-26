Calciomercato Lazio | Nel mirino il nipote di Gigi D’Alessio: può giocare in Primavera
26.01.2026 10:00 di Christian Gugliotta
La Lazio Primavera cerca rinforzi. Come svelato dal giornalista Carlo Roscito ai microfoni di Radio Laziale, la squadra di Punzi sarebbe vicina ad assicurarsi Luigi D'Alessio, portiere classe 2007.
Il ragazzo, di proprietà del Benevento, è il nipote del cantante napoletano Gigi D'Alessio che, negli scorsi giorni, è stato ospite del club biancoceleste centro sportivo di Formello.
