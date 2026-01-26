Lazio, Cataldi torna in regia: da valutare le condizioni di Rovella

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Settimana di lavoro corta, e forse è un bene. La Lazio, rientrata da Lecce, ha osservato una domenica di riposo prima della ripresa degli allenamenti fissata per oggi. A Formello, nel pomeriggio, scatterà la preparazione dell’anticipo di venerdì contro il Genoa e una delle poche certezze è che Cataldi riprenderà il suo posto davanti alla difesa.

La scelta del suo sostituto aveva accompagnato tutta la vigilia di Lecce: prima l’idea Basic in mezzo, poi Vecino dall’inizio, salvo tornare sul croato a gara in corso. Rovella, escluso inizialmente per motivi atletici, si è fermato dopo la rifinitura di venerdì mattina a causa di nuovi fastidi muscolari. Il timore, spiega il Corriere dello Sport, è che possa trattarsi di un problema alla zona pubica. Nei prossimi giorni si valuterà un possibile recupero per il Genoa, al massimo per la panchina. La sua assenza dai convocati ha complicato ulteriormente i piani di Sarri.

Oltre a Cataldi, l'altro sicuro della maglia da titolare è Taylor, che dovrebbe partire dall’inizio per la quarta volta consecutiva dal suo arrivo, dopo Verona, Como e Lecce, mentre la terza maglia a centrocampo sembra destinata a Basic. Restano in corsa, ma più indietro, Vecino, Dele-Bashiru e Belahyane.

In attacco persistono i soliti dubbi sulla fascia destra e sul centravanti. Zaccagni a sinistra è intoccabile, mentre sull’altro lato potrebbe toccare a Isaksen: Cancellieri ha deluso fino al momento della sostituzione e il ballottaggio resterà aperto fino alla rifinitura di giovedì pomeriggio. Dopo Lecce, la sfida per il ruolo di punta centrale sembra più tra Dia e Ratkov, con Noslin meno coinvolto, visto che non è entrato nemmeno nel secondo tempo.