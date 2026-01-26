Calciomercato Lazio | Maldini, è quasi fatta: fissate le visite mediche
CALCIOMERCATO LAZIO - Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, la Lazio ha accelerato per Daniel Maldini. Il club ha riallacciato i contatti con l'Atalanta e nella giornata di oggi, riporta Manuele Baiocchini, è in corso lo scambio di documenti tra le due società. Si attente solo l'ok definitivo della Dea per autorizzare il giocatore a raggiungere la Capitale già in serata. Intanto, sono state fissate le visite mediche che si terranno nella mattinata di domani.
