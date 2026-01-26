Roma, dramma per Gasperini: svelate le condizioni di Koné
26.01.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Pessime notizie in casa Roma. Il pareggio contro il Milan non è stato solo beffardo per il risultato, ma anche per l'infermeria. Dopo aver abbandonato il campo al 59' per un problema muscolare, infatti, questa mattina Manu Koné si è sottoposto a degli esami strumentali che, come comunicato dalla società giallorossa, hanno evidenziato una lesione di secondo grado alla coscia destra.
Un infortunio che prevede almeno un mese di stop e che costringerà Koné a saltare le prossime partite contro: Panathinaikos, Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. La speranza di Gasperini sarà di ritrovarlo per la sfida del 1° marzo contro la Juve.
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.