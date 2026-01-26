Lazio, De Paola è sicuro: “Lotito è arrivato al capolinea”

26.01.2026 di Andrea Castellano
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In collegamento a TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha parlato della situazione in casa Lazio. In particolare si è espresso sulla gestione del presidente Lotito e della questione Romagnoli. Di seguito le sue parole.

"Penso che sia alla Lazio che al Torino ci siano due presidenze arrivate al capolinea. Se non lo capiscono vuol dire che hanno veramente le bende davanti agli occhi. L'ultimo esempio in casa biancoceleste è quello di Romagnoli, che alla fine è rimasto a Roma con un comunicato in cui viene specificato come non sia mai stato sul mercato. Il rapporto mi sembra ormai logoro, perché se questi presidenti considerano le squadre solo come una loro proprietà sbagliano; esiste un passato storico che prescinde dalla gestione attuale".

