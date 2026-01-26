Lazio, la squadra è in vendita? Lotito spiega: "Valutazioni ponderate"

TUTTOmercatoWEB.com

Settimane difficili quelle che si stanno vivendo in casa Lazio, in cui il mercato in uscita non ha aiutato. Dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi, i biancocelesti hanno rischiato di perdere anche Romagnoli. La società ha bloccato la partenza del difensore ribadendo che in realtà non c'è smantellamento, lo ha sottolineato ancora una volta il presidente Lotito nell'intervista concessa in esclusiva a Roma Today.

Le sue parole: "Non c’è alcuna squadra in svendita. La Lazio ha fatto valutazioni ponderate, tenendo conto degli aspetti economici e tecnici, scegliendo consapevolmente di non indebolire il gruppo e, soprattutto, di non mortificare le qualità di chi fa parte di questa squadra, che tra molte difficoltà è arrivata fino a questo punto. È una scelta di responsabilità, non di dismissione".

