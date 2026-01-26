Lazio, Agostinelli: "La situazione di Romagnoli è allucinante. Mai visto che..."

A qualche giorno dalla sfida esterna col Lecce, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Andrea Agostinelli che ha commentato così la prestazione dei biancocelesti: "A Lecce, nonostane tutto, mi aspettavo una partita diversa, qualcosa di meglio rispetto a quanto fatto. Tutto quello che è avvenuto alla Lazio in questi mesi è la causa di quanto vediamo in campo. Mai visto in carriera un club con un rapporto così evidentemente di contrasto da tecnico e presidente".

Poi, soffermandosi su altri temi caldi, ha aggiunto: "Romagnoli? Anche questo cambio di rotta è figlia del caos generale. Che sia una ripicca o la conseguenza della presa d’atto dell’importanza del giocatore per Sarri, è comunque un’altra situazione allucinante. Ora mi chiedo cosa accadrà se non dovesse andar via contro la sua volontà. Non sono fino a che punto si potrà ricucire lo strappo. Ho il timore che tutto quello che si sta facendo ora non sia riferito alla programmazione della prossima stagione. Come se tutto dipendesse da altre esigenze o preoccupazioni. Pensate anche a Zaccagni che ai tifosi dice ‘siamo soli‘. Se si arriva a questo punto in cui ogni dichiarazione dei tesserati va contro la società non è possibile fare nessun programma per il futuro".

"Maldini? È un ragazzo di qualità, il suo problema è che ha giocato poco. Quest’anno quasi mai, nel parco attaccanti dell’Atalanta era nelle retrovie. Che possa fare la differenza alla Lazio non ci credo, non lo vedo assolutamente superiore a quelli che già ci sono”.

