Lazio, Lotito: "L'obiettivo è recuperare serenità. I risultati arriveranno"
26.01.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nella chiacchierata telefonica con Roma Today, tra mercato e il momento complicato che la Lazio sta vivendo, Claudio Lotito ha dichiarato l'obiettivo della stagione: "Dare stabilità alla squadra, recuperare serenità e competere fino alla fine con responsabilità. La Lazio non drammatizza né vende illusioni: lavora. E i risultati, con il tempo, arriveranno".
"Mi auguro sinceramente che presto si possa tornare a parlare soprattutto di campo, perché è il luogo dove questa squadra può e deve dimostrare il proprio valore, ed è lì che vogliamo concentrare tutte le energie".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.