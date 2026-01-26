Lazio, Lotito: "L'obiettivo è recuperare serenità. I risultati arriveranno"

Nella chiacchierata telefonica con Roma Today, tra mercato e il momento complicato che la Lazio sta vivendo, Claudio Lotito ha dichiarato l'obiettivo della stagione: "Dare stabilità alla squadra, recuperare serenità e competere fino alla fine con responsabilità. La Lazio non drammatizza né vende illusioni: lavora. E i risultati, con il tempo, arriveranno".

"Mi auguro sinceramente che presto si possa tornare a parlare soprattutto di campo, perché è il luogo dove questa squadra può e deve dimostrare il proprio valore, ed è lì che vogliamo concentrare tutte le energie".

