Calciomercato Lazio | Difesa a zero: spunta Comert, si allontana Leite

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca occasioni in vista del prossimo mercato estivo. Saranno molti i cambiamenti che andranno fatti, i fondi saranno tutt'altro che illimitati.

Proprio per questo, la società biancoceleste sta cercando dei profili dagli svincolati che possano essere utili alla causa. Nelle scorse settimane sembrava (quasi) fatta per Diogo Leite dell’Union Berlino. Poi però nulla da fare. Il ds biancoceleste Angelo Fabiani aveva parlato così nella conferenza di fine mercato: "Diogo Leite lo abbiamo seguito, ci abbiamo parlato ma purtroppo ha avuto questo infortunio che lo terrà ai box circa 6-7 settimane. C’è un accordo di massima con il suo avvocato, vedremo se a stretto giro di tempo vorrà legarsi alla Lazio come voleva fare prima dell’infortunio".

Il manager del centrale portoghese, però, ha risposto diversamente: "Affinché non sussistano dubbi non esiste né è mai esistito alcun accordo verbale, accordo scritto, pre-accordo, impegno o intesa di qualsiasi natura tra Diogo Leite e la S.S. Lazio né in forma diretta né indiretta. Vero che, nel corso dell’ultima finestra di mercato, sono stati avviati contatti per valutare una possibile operazione di trasferimento. Tuttavia, come noto pubblicamente, tali contatti non si sono tradotti in un accordo tra tutte le parti coinvolte e, per questo motivo, non sono stati portati a conclusione".

Tutto lascia intendere che, ad oggi, il profilo di Leite sia molto lontano da Formello. Ma non è l'unico nome disponibile. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbe stato offerto alla società biancoceleste il profilo di Eray Comert, centrale di difesa classe 1998 con il contratto in scadenza con il Valencia. Nazionale svizzero e origini turche, gioca con la nazionale elvetica. Può essere un rincalzo, non un titolare.