Lazio, si cerca un nuovo dirigente per il settore giovanile: i nomi
RASSEGNA STAMPA - La Lazio valuta un ampliamento della dirigenza dedicata al settore giovanile. A Formello sono in corso diversi colloqui per inserire una nuova figura responsabile e rafforzare lo staff manageriale del vivaio biancoceleste.
Tra i nomi presi in considerazione c’è quello di Massimo Bava, attuale responsabile del settore giovanile del Catanzaro. Si tratta di uno dei profili valutati dal club, che in queste settimane sta portando avanti vari confronti prima di prendere una decisione definitiva e definire il nuovo assetto dell’organigramma.
Come racconta il Corriere dello Sport, un altro candidato contattato è Danilo Pizi, per anni direttore sportivo del Nuova Florida Calcio, società dilettantistica laziale che negli anni è riuscita a scalare le categorie regionali fino alla Serie D (oggi milita in Eccellenza). Nel maggio 2025 Pizi era stato scelto dall’Anzio Calcio per lo stesso incarico, ma aveva rassegnato le dimissioni dopo circa due mesi.
Il suo nome, nelle ultime settimane, è entrato tra quelli valutati per il vivaio biancoceleste. In caso di nuovo inserimento nell’area dirigenziale, Stefano Mattiuzzo, attuale coordinatore del settore giovanile e collaboratore stretto del ds Fabiani, potrebbe concentrarsi maggiormente sulla Primavera, la squadra più vicina alla prima squadra e di fatto separata dal resto del settore giovanile, che comprende le formazioni dall’Under 18 in giù.