Lazio, Zaccagni è la nemesi del Diavolo: ecco perché il Milan lo soffre
RASSEGNA STAMPA - Per battere il Diavolo, la Lazio avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile. Il ritorno dei tifosi sugli spalti potrebbe non bastare, per questo è importante che anche i protagonisti in campo... tornino protagonisti.
Il talento di Mattia Zaccagni è ciò che è mancato alla Lazio nelle ultime settimane. Nonostante il suo rientro dall'infortunio, l'arciere non ha brillato particolarmente ed è ancora alla ricerca della sua forma migliore. Il capitano la vuole ritrovare a partire da questa domenica, così come il gol, contro un Milan che per lui è una sentenza.
Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, ogni volta che Zaccagni segna ai rossoneri, vince. E di gol contro il Milan ne ha già fatti tre, l'ultimo proprio durante questa stagione, erano gli ottavi di finale di Coppa Italia. Zac vuole riprendersi il mondo biancoceleste: quale modo migliore per farlo se non tornando al gol, contro il Milan, davanti alla sua gente?