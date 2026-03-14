Lazio, Basic non ce la fa: contro il Milan torna Patric in regia
RASSEGNA STAMPA - Non sembra esserci pace per la Lazio, alle prese con continui problemi fisici. Basic non ha superato l’ultimo test e continua ad accusare fastidi a un tendine degli adduttori.
Sarri sperava di recuperarlo, ma dovrà fare di nuovo a meno di lui. In cabina di regia verrà quindi confermato Patric, adattato davanti alla difesa. Il tecnico ha valutato anche l’opzione Taylor, ma preferisce non spostarlo, tenendosi eventualmente una soluzione alternativa a gara in corso. Patric giocherà finché ne avrà, anche se arriva da uno stiramento; in caso di necessità potrebbe alternarsi con l’olandese, con l’eventuale inserimento di Belahyane.
La scelta di Sarri ricade su Patric per motivi tecnici: il tecnico vuole sempre un regista capace di giocare a uno o due tocchi e di velocizzare la manovra. Belahyane, invece, tende a portare di più il pallone.
In difesa, intanto, si attende l’esito delle condizioni di Romagnoli, che, spiega il Corriere dello Sport, proverà a rientrare con un nuovo test nella giornata di oggi. Il centrale non si è mai allenato a pieno regime a causa di un edema al polpaccio, conseguenza di un trauma subito contro l’Atalanta. Se non dovesse farcela, Sarri è pronto a schierare Provstgaard accanto a Gila, con Marusic e Tavares sulle fasce.