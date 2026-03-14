Una Lazio camaleontica: solo due volte è stato schierato lo stesso undici titolare
RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio racconta anche una squadra costretta spesso a cambiare volto. Tra infortuni, squalifiche e piccoli problemi fisici, Sarri ha dovuto modificare la formazione quasi ogni settimana, con una rotazione che ha ricordato quella di una squadra impegnata anche nelle coppe europee.
Nonostante i biancocelesti abbiano però disputato solo il campionato, i numeri raccontano altro: sono stati ben 72 i cambi di formazione da una partita all’altra, nella maggior parte dei casi dettati dalla necessità più che da scelte tecniche.
Il dato, riportato dal Corriere dello Sport, è significativo: in tutta la Serie A Sarri è riuscito a confermare lo stesso undici titolare soltanto una volta. È successo tra il 3 e il 9 novembre 2025, nelle sfide contro Cagliari e Inter, le uniche due gare consecutive giocate con la stessa formazione iniziale. Per il resto la Lazio ha vissuto in continuo adattamento.