Una Lazio camaleontica: solo due volte è stato schierato lo stesso undici titolare

14.03.2026 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Una Lazio camaleontica: solo due volte è stato schierato lo stesso undici titolare
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RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio racconta anche una squadra costretta spesso a cambiare volto. Tra infortuni, squalifiche e piccoli problemi fisici, Sarri ha dovuto modificare la formazione quasi ogni settimana, con una rotazione che ha ricordato quella di una squadra impegnata anche nelle coppe europee.

Nonostante i biancocelesti abbiano però disputato solo il campionato, i numeri raccontano altro: sono stati ben 72 i cambi di formazione da una partita all’altra, nella maggior parte dei casi dettati dalla necessità più che da scelte tecniche.

Il dato, riportato dal Corriere dello Sport, è significativo: in tutta la Serie A Sarri è riuscito a confermare lo stesso undici titolare soltanto una volta. È successo tra il 3 e il 9 novembre 2025, nelle sfide contro Cagliari e Inter, le uniche due gare consecutive giocate con la stessa formazione iniziale. Per il resto la Lazio ha vissuto in continuo adattamento. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.