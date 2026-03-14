Ex biancocelesti in campo per la solidarietà: ecco l’evento de “La Nostra Amata Lazio"
RASSEGNA STAMPA - Un sabato all’insegna della lazialità. Oggi, al Circolo Sportivo Rai di via Fornaci Tor di Quinto, si celebrerà l’ottavo anniversario de “La Nostra Amata Lazio”. L’iniziativa, organizzata da Stefano Buttafuoco, sarà anche un’occasione di solidarietà: durante la giornata verrà infatti sostenuta l’associazione “Unici”, impegnata nella ricerca sulle malattie genetiche rare. All’evento prenderà parte anche Guido De Angelis.
Come racconta il Corriere dello Sport, il programma inizierà alle 10.30 con una partita di calcetto che vedrà sfidarsi giornalisti ed ex protagonisti biancocelesti, tra cui Bruno Giordano, Delio Rossi, Fernando Orsi, Stefano Fiore e Massimo Piscedda. Alle 12 è previsto un aperitivo con l’introduzione alla giornata a cura del presidente Pietro Vavalli, mentre alle 12.30 sarà presentato il progetto di ricerca dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù dedicato alla mutazione del gene camk2, illustrato dalla dottoressa Claudia Compagnucci. Dalle 13 spazio al pranzo, seguito alle 14.30 dalla lotteria solidale, il cui ricavato sarà destinato proprio all’associazione “Unici”.