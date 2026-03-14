Lazio, Zaccagni vuole conquistare Gattuso: 180' per prendersi la Nazionale
14.03.2026 10:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni si gioca tantissimo in questo finale di stagione. A livello personale, le prossime due gare potrebbero essere decisive. L'arciere non solo vuole riprendersi il mondo biancoceleste, ma anche la Nazionale.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Zaccagni aveva promesso a Gattuso che sarebbe tornato a disposizione per la sfida contro il Cagliari e così è stato. Adesso, però, per mettere in difficoltà il commissario tecnico sulle scelte, capitan Zac deve tornare a segnare. Ha 180' minuti per sbloccarsi e dare una sterzata.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.